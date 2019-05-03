Афиша Бишкека на выходные: спектакли, мастер-классы, концерты

Театр

4 мая. Поэтическая драма «Эсимде»

Спектакль по повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Исповедь женщины Толгонай перед людьми и миром.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 18.00.

4 мая. Спектакль «Галерея фантазии»

Главные действующие лица — вы и ваше воображение. Для зрителя «Галерея фантазии» — вызов самому себе, встреча со своими страхами лицом к лицу. Обязательно предварительное бронирование.

«Асанбай-центр», 18.30.

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4 мая. Балет «Жизель»

С участием звезд российского балета, премьеров Московского академического музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко Оксаны Кардаш и Народного артиста России, обладателя премии «Душа танца» Георги Смилевски.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

4 мая. Криминальная трагикомедия «Восемь»

Восемь женщин и один мужчина в усадьбе, отрезанной от внешнего мира, посреди непогоды и пурги. Неожиданно хозяина дома находят мертвым в собственной спальне... Кто же из восьми убийца? Кто же виноват в случившемся? Ведь никого, кроме восьми, здесь не было.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 19.00.

5 мая. Опера «Князь Игорь»

Источником для либретто послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

4 мая. Выступление группы Salt Peanuts

Salt Peanuts («Соленые орешки») — музыканты, которые представляли нашу страну по всему миру.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

4 мая. Фестиваль образования «Цифровое поколение Кыргызстана»

14 интерактивных площадок с творческими мастер-классами, выступлениями, представлениями, играми и многим-многим другим разместятся по всей территории Дубового парка, в Национальном центре детей и юношества «Сейтек», Республиканской библиотеке имени К.Баялинова и Русском театре драмы имени Ч.Айтматова.

Программа, 9.00-18.00.

4 мая. Показ документального фильма «Великий музей»

Эта документальная кинокартина дает понять, что проблемы с финансированием, отсутствием поддержки со стороны государства имеются не только у одного Кыргызстана. Такова сегодня ситуация во всем мире.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 15.00.

5 мая. Презентация авторского проекта «Бишкек 140»

Вы узнаете, при каких обстоятельствах Михаил Фрунзе выучил шведский язык, почему исчез древний город Джуль, существовавший на месте нашей столицы 1,5 тысячи лет назад, о причине пребывания последнего мужа Мэрилин Монро в Бишкеке и почему строительство загса чуть не сорвалось из-за католических храмов.

«Асанбай-центр», 17.00.

5 мая. Велопробег

Маршрут в 42 километра проходит через села Чон-Арык, Байтик и Кашка-Суу, завершится в Национальном природном парке «Ала-Арча». В процессе движения велоколонны будут запланированы остановки для отдыха и легкого перекуса.

Сбор участников у въезда в ПР «Фламинго», 9.00.

16 мая. Театрализованное представление «Красный Диор» (Москва)

Впервые в Бишкеке состоится театрализованное представление «Красный Диор», созданное на основе коллекций легендарного модельера Вячеслава Зайцева, с участием российских моделей. В столицу приедет и сам кутюрье. Подробнее

Ресторан Frunze, 19.00.

Выставки, ярмарки

1 марта — 1 июня. «Русское искусство XVIII-XIX веков»

Основу коллекции составили 72 произведения русских художников, выделенные из музейных фондов Наркомата просвещения РСФСР и Государственной Третьяковской галереи. Выставка дает представление об основных этапах развития русского искусства этого периода.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

19 апреля — 5 мая. Фотовернисаж «Сквозь пелену времени...»

Впервые будут представлены оцифрованные негативы из личного архива кинорежиссера Толомуша Океева и другие, более поздние, неопубликованные фото. Первые снимки сделаны самим подростком на простеньком фотоаппарате.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

20 апреля — 7 мая. Выставка «New Жаз — 2019»

В состав участников вошли художники из Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова, 11.00-17.00.

20 апреля — 19 мая. «Космическая» фотовыставка

Вы сможете не просто увидеть замечательные фотоработы, но и послушать интересные лекции о космосе. Подробнее

Музей имени Н.К.Рериха, 14.00-19.00.

4-5 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

30 апреля — 28 мая. Выставка «От Моне до Малевича. Великие модернисты»

Мультимедийная выставка посвящена 100-летию со дня смерти Эдгара Дега и включает в себя работы 16 самых значимых представителей эпохи модернизма, среди которых Клод Моне, Эдгар Дега, Поль Гоген, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрек, Казимир Малевич. В общей сложности будет показано более тысячи работ из более чем 20 музеев мира.

Центр Hangar Media.

2-23 мая. Выставка Эмиля Шукурова «Инсайдер: экология и искусство»

Выставка — это попытка обозначить дуальность автора и продемонстрировать взаимодействие и пересечение его научных и творческих интересов. Цель — показать через инсайдера, принадлежащего двум мирам, экологии и искусства, красоту и уязвимость природы, а также раскрыть проблемы, вызванные нашим хаотично-деструктивным отношением к ней.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

4 мая. Социальная ярмарка «Победим рак вместе»

Цель — собрать средства для покупки лекарств, необходимых женщинам с онкозаболеваниями из группы «Курдаш».

Кофейня Sierra, 12.00-18.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

4 мая. Мастер-класс по живописи

Очередной мастер-класс цикла проведет художник Талант Огобаев. Материал входит в стоимость. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М», 12.00 и 15.00.

4 мая. Мастер-класс по вязанию корзинок

Такие корзинки известны своей экологичностью, функциональностью, практичностью и красотой. Регистрация по телефону 0707128888.

Bellagio Coffee, 14.00.

4 мая. Семинар «Детские страхи»

Детские страхи — это один из частых запросов, с которыми родители обращаются к детскому психологу. Страхи бывают разные и их чрезвычайное множество. Регистрация по телефону 0772290996.

Детский сад «Дом Солнца», 9.00.

4 мая. Мастер-класс «Картина маслом за одно занятие»

Не бойтесь пробовать, если пришли первый раз, совершенствуйтесь, если уже есть подобный опыт. В стоимость включены материалы и угощение. Регистрация по телефону 0551910350.

Творческая студия Muse, 16.00.

4 мая. Занятие по кундалини-йоге

Кундалини-йога предлагает технологию, которая поможет вам быть лучше, чем вы есть. Занятие проводит Елена Шарпилова. Регистарция по телефону 0557995202.

Студия «Барса», 13.00.

5 мая. Вечер импровизации

Благодаря нему вы сможете освоить навыки актерского мастерства, основы драматургии, а также разрушите внутренние барьеры (скованность, неуверенность).

ololo art studio, 18.00.

Для детей

4 мая. Мастер-класс по лепке из пластилина

Лепка отлично развивает моторику, терпение, фантазию, усидчивость, абстрактное мышление, логику и даже речь. Если вашему ребенку уже есть полтора года, то можете приступать к обучению. Тренер — 11-летний Эмирхан Базаркулов, который увлекается этим видом искусства с пяти лет.

ololo art studio, 12.00.

4 мая. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

5 мая. Музыкальная сказка «Чунга-Чунга»

В программе интерактивные, познавательные игры, мини-урок по вокалу, живое исполнение саундтреков с Русланом Осмоновым, мастер-класс по рукоделию. Запись по телефону 0777990079.

оlolo art Studio, 12.00.

5 мая. Спектакли «Лисенок-плут», «Чоң энемдин көз айнеги»

Хорошо, что на свете есть дружба. С ней не страшны никакие происки хитрецов. В сказке «Лисенок-плут» медвежонок и зайчишка, подружившись, смогли наказать хитреца лисенка.

Полюбившиеся зрителям Барбос, Волк и Лиса стали героями очередной истории «Чоң энемдин көз айнеги».

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.