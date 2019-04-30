В Бишкеке учеников школы-гимназии № 13 кормят горелыми пирогами. Об этом в социальной сети Facebook написали родители.

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«Разве так можно кормить детей? Это просто нельзя есть. Те, кто кормит этим наших детей, вас самих надо этим накормить! Один из учеников говорит, что это еще не самый худший пирог», — написала пользователь Назька Аман.

Айжамал Кондучалова добавила, что детей чаще всего кормят гречкой. «Сын учится во втором классе. На питание не жалуется, единственное, частое блюдо у них гречка. Дочь старшеклассница, говорит, что сейчас лучше кормят. Раньше все оставляли, потому что невкусно было», — подчеркнула она.

Чинара Дуйшенова отметила, что так кормят не только в школе № 13.