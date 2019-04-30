Бишкекглавархитектура затягивает присвоение названий улицам. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском кенеше.

Напомним, жители жилмассива Щербакова в Бишкеке из-за отсутствия названия улицы не могут получить прописку и новые биометрические паспорта.

В БГК пояснили, что вопрос несколько раз рассматривали на заседаниях постоянной комиссии по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

«Выявлены недоработки со стороны мэрии и МП «Бишкекглавархитектура». Комиссия БГК рекомендовала им устранить недостатки, что до сих пор не сделано», — пояснили в горкенеше.

В Бишкеке 237 улиц не имеют названий.