Общество

Переименование улиц в Бишкеке: от навязанного до живой карты памяти

В последнее время активно обсуждается масштабное переименование улиц в Бишкеке, предлагаемое мэрией столицы. Вернее, речь идет не столько о переименовании, сколько об упорядочивании названий улиц и проспектов.

После того, как ряд населенных пунктов в окрестностях Бишкека тоже стал столицей, появились проблемы с дублированием названий улиц, и их необходимо было решать.

Также давно назрела необходимость устранить фрагментирование в названии одной улицы, когда на разных отрезках она называется по-разному. Например, сейчас Южная магистраль разделена на три части — улицу Жайыла Баатыра, проспекты Масалиева и Токомбаева. Мэрия предлагает именовать ее улицей Жайыла Баатыра от начала и до конца. И таких раздробленных улиц в Бишкеке восемнадцать.

Шаг к самоидентификации

Вполне ожидаемо на рациональную и здравую, в отличие от многих других, инициативу мэрии под условным лозунгом «одна улица — одно название», остро отреагировали прокремлевские паблики и медиа.

Их основная претензия, если обобщить, (приведенный отрывок — из публикации накануне визита Михаила Мишустина в Кыргызстан — прим.24.kg) заключается в следующем: «Киргизские братья опять будут клянчить денег и жаловаться на притеснение мигрантов в России. Мишустин и денег даст, и не спросит: отчего киргизские власти — такие лицемеры, что Россию доят и тут же делают ей пакости? У московского начальства нет привычки спрашивать с аборигенов, отчего они так любят кусать руку дающую».

Очевидно, что у бишкекской мэрии планов по «кусанию дающей руки» и «деланию пакостей» дружественной стране-партнеру, конечно, нет и никогда не было.

Тем более, что под ребрендинг попадают улицы не только с русскими или советскими названиями, но и вполне с кыргызскими, казахскими (улица Алма-Атинская) и даже китайскими (проспект Дэн Сяопина).

Однако друзья и союзники Кыргызстана должны понимать, что процесс укрепления национальной идентичности и формирования своего обновленного культурного пространства неизбежен. При этом никто от советской истории и совместного прошлого с Россией не отказывается. Советский период остается неизменной частью прошлого Кыргызстана, и его невозможно вычеркнуть. Но есть разница между изучением истории и ее навязыванием в повседневной жизни. Память о сложных страницах прошлого должна быть в музеях, книгах, школьных учебниках, а на улицах — имена тех, кто вдохновляет и объединяет народ сегодня.

К слову, в самой России за последние десятилетия переименовали не только улицы, но и целые города и поселки.

Нет больше на карте РФ ни Свердловска, ни Ленинграда, ни Куйбышева, ни Горького, ни многих других названий советской эпохи. Так же, как уже внутри российских городов нет в массовом порядке площадей, улиц, скверов, связанных с Лениным, Сталиным, Дзержинским и другими политиками СССР, и это не значит, что о них забыли и вычеркнули из народной памяти.

Память о своих героях

Если рассуждать в общем о процессе переименования, а не о последнем, конкретном решении мэрии Бишкека по упорядочиванию названий, то да, переименование улиц столицы и других топонимов говорит о том, что страна ищет свой кыргызский путь.

Переименование улиц открывает возможность увековечить имена выдающихся кыргызских деятелей: писателей, ученых, общественных лидеров, борцов за независимость. Это не просто жест символического характера, не формальная смена табличек, а создание живой карты памяти для ориентации новых поколений.

Когда ребенок спросит у родителей, кто такие Токтогул или Курманжан Датка, это станет поводом рассказать о собственной истории, а не о чужой.

Городская среда — это текст, который мы читаем ежедневно. Он формирует наше восприятие и чувство принадлежности. Улицы с советскими названиями рассказывают о прошлом, где кыргызский народ был лишь частью большой империи. Улицы с кыргызскими именами и названиями — это уже иной текст.
