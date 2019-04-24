В Кыргызстане увеличивается интерес населения к религиозным каналам

Новый тренд в медиа и социальных сетях — повышенный интерес к религиозной тематике. Об этом на презентации исследования «Матрица медиавлияния» сообщила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

По ее словам, число подписчиков в Facebook на страницу экс-муфтия Чубак ажы Жалилова «Наасат медиа» превышает количество ведущих СМИ страны. В 2017 году его канал на YouTube получил «серебряную кнопку». Эта награда считается почетной среди видеоблогеров и вручается пользователям, у которых насчитывается более 100 тысяч подписчиков.

Гульнура Торалиева отметила, что увеличился спрос у зрителей на религиозные каналы и передачи по телевидению — около 12 процентов смотрят религиозные ток-шоу.