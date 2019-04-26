Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 апреля облачно и слабый дождь. День увеличился до 13 часов 52 минут. Воздух прогреется до +15 градусов.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.

Памятные даты

День интеллектуальной собственности Кыргызской Республики

В 2002 году, придавая важное значение интеллектуальной собственности в социально-экономическом развитии общества, признавая заслуги творческих людей, в целях стимулирования творчества и изобретательства правительство Кыргызской Республики установило 26 апреля Днем интеллектуальной собственности Кыргызской Республики.

Произошла авария на Чернобыльской АЭС

Фото из интернета. Чернобыльская АЭС

С 26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей. В результате аварии на АЭС произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров.

В Бишкеке проживает более 200 участников ликвидации последствий аварии.

С 1993 года этот день отмечался как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В 2012-м 26 апреля стало Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв.

Люди, которые меняли мир

Умер ученый Жаныбек Жеенбаев

Фото из интернета. Ученый Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года.

Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на Международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под его руководством подготовлены 18 кандидатов, два доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Он автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007 года.

У кого намечается той

Кубанычбек Жумалиев

Родился 26 апреля 1956 года в селе Кечуу Джалал-Абадской области. Депутат VI созыва Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».

Анарбек Бекмуратов

Родился 26 апреля 1962 года. Директор Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог.

Мурат Суталинов Родился 26 апреля 1963 года. Экс-председатель ГКНБ КР. Читайте по теме Освобождение Мурата Суталинова. Депутаты призывают судей проявить гуманность Согласно приговору Верховного суда по уголовному делу о событиях 7 апреля 2010 года, Мурата Суталинова осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он содержится в исправительной колонии № 47. Уже в заключении у него выявлен рак почек в терминальной стадии.

Куда сходить

Культура

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;

Читайте по теме Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;

в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева ;

; Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку» ; Подробнее

; Подробнее Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019» ; Подробнее

; Подробнее Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова представит спектакль «Демон» ;

; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на концерт «Шедевры оперной классики» ;

; Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты» ;

; выступление группы Sepultura на Kuturgan Fest. Подробнее

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу;

соревнования на кубок мэра Бишкека по кок-бору;

чемпионат Кыргызстана п о ордо.

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