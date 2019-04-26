Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 26 апреля облачно и слабый дождь. День увеличился до 13 часов 52 минут. Воздух прогреется до +15 градусов.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, смотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 – микрорайон «Тунгуч», 60;
- 9.30-17.00 – отрезки улиц Осмонкула, Суйунбаева, Андижанской, Коллективной, Кулиева, Молодой Гвардии, БЧК, Волковой, Патриса Лумумбы, Фучика, Кулиева, Военный городок;
- 9.00-18.00 – село Орто-Сай;
- 9.30-18.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Репина, Валдайская, Масалиева, Мин-Куш), отрезки улиц Матыева, Островского, Туюкской, Леваневского, Чукотской, Гагарина;
- 9.00-11.00 – переулок Талды-Суйский;
- 14.00-17.00 – отрезки улиц Льва Толстого, Логвиненко.
Памятные даты
День интеллектуальной собственности Кыргызской Республики
В 2002 году, придавая важное значение интеллектуальной собственности в социально-экономическом развитии общества, признавая заслуги творческих людей, в целях стимулирования творчества и изобретательства правительство Кыргызской Республики установило 26 апреля Днем интеллектуальной собственности Кыргызской Республики.
Произошла авария на Чернобыльской АЭС
С 26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. На четвертом энергоблоке станции произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. Это событие в корне изменило жизни миллионов людей. В результате аварии на АЭС произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров.
В Бишкеке проживает более 200 участников ликвидации последствий аварии.
С 1993 года этот день отмечался как День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В 2012-м 26 апреля стало Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв.
Люди, которые меняли мир
Умер ученый Жаныбек Жеенбаев
Родился 14 сентября 1931 года.
Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.
Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на Международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.
В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.
Под его руководством подготовлены 18 кандидатов, два доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Он автор более 37 изобретений.
Умер 26 апреля 2007 года.
У кого намечается той
Кубанычбек Жумалиев
Родился 26 апреля 1956 года в селе Кечуу Джалал-Абадской области. Депутат VI созыва Жогорку Кенеша от партии «Бир Бол».
Анарбек Бекмуратов
Мурат Суталинов
Родился 26 апреля 1963 года. Экс-председатель ГКНБ КР.
осудили на 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Он содержится в исправительной колонии № 47. Уже в заключении у него выявлен рак почек в терминальной стадии.
Куда сходить
Культура
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Русское искусство XVIII-XIX веков», «Жибек жолу» и «Сквозь пелену времени...», а также можно посетить постоянные экспозиции;
- на площади Победы развернулись выставки цветов и меда;
- в «Асанбай-центре» открыта выставка Болотбека Каракеева;
- Музей имени Н.К.Рериха подготовил «Космическую фотовыставку»; Подробнее
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Чуйкова приглашает на выставку «New Жаз — 2019»; Подробнее
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова представит спектакль «Демон»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на концерт «Шедевры оперной классики»;
- Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты»;
- выступление группы Sepultura на Kuturgan Fest. Подробнее
Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана среди женских команд национальной лиги по волейболу;
- соревнования на кубок мэра Бишкека по кок-бору;
- чемпионат Кыргызстана по ордо.
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