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Общество

Министерство юстиции не нарушало закон при перерегистрации СДПК

Министерство юстиции Кыргызстана действовало строго в рамках закона при внесении изменений в государственный реестр юридических лиц относительно политической партии СДПК. Об этом глава ведомства Марат Джаманкулов заявил на встрече с представителями политической организации, которую возглавляет экс-президент Алмазбек Атамбаев.

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В ходе встречи представители партии, которые сегодня провели митинг у здания Минюста, озвучили свои доводы и претензии. В Минюсте попытались разъяснить ситуацию. Чиновники сослались на Закон «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» в части установленного порядка рассмотрения уведомлений об изменении руководителя партии и внесения изменений в государственный реестр юридических лиц.

Уточняется, что с 2016 года в адрес Министерства юстиции документы по перерегистрации политической партии СДПК не поступали. Соответственно, о перерегистрации политической партии речи не идет.

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«Изменения в реестр юридических лиц внесены в соответствии с документами, поданными Сагынбеком Абдрахмановым, в рамках требований статьи 18 Закона «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)». Относительно отсутствия печати в уведомлении Сагынбека Абдрахманова необходимо отметить, что закон не содержит таких требований. Это касается и приложения оригиналов свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица, и устава партии. Такие требования содержатся при внесении документов на перерегистрацию юридичсекого лица», — подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве еще раз заверили, что при внесении изменений в реестр юридических лиц действовали строго в рамках закона.

Напомним, что Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.

В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют зарегистрировать нарушение в Едином реестре преступлений и проступков и официально сообщить о начале досудебного производства.
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