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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Омурбек Бабанов вступился за Темирлана Султанбекова и просит его отпустить

Экс-премьер Омурбек Бабанов просит отпустить молодого активиста Темирлана Султанбекова из-под ареста.

«Взгляды могут быть разными, но закон для всех един. Нужно немедленно прекратить политические устрашения и преследования в отношении активных граждан», — подчеркнул он.

По словам Омурбека Бабанова, Темирлана Султанбекова нужно срочно выпускать. Заключение его под стражу произошло по политическим мотивам, чтобы устрашить всех кыргызстанцев, свободно высказывающихся на мирных собраниях.

«Сегодня, насколько известно, сторонники Садыра Жапарова собираются на старой площади. Органам власти также нужно обеспечить их конституционное право на мнение и мирные собрания. Когда мы говорим о законности, она должна распространяться на все политические силы и органы власти. Аресты не решают проблему, а ведут к большему противостоянию и недоверию. Правоохранительные органы должны защищать конституционное право граждан на мирные собрания, а не провоцировать и угрожать разгоном, задержанием и арестом», — отметил Омурбек Бабанов.

Напомним, в Бишкеке после выборов в парламент произошли массовые беспорядки. В ночь с 5 на 6 октября митингующие захватили «Белый дом» и подожгли его. В эту же ночь из мест заключения выпущены на свободу бывший президент Алмазбек Атамбаев, подследственные по делу о событиях в селе Кой-Таш, бывший премьер-министр Сапар Исаков, а также экс-депутат парламента Равшан Джеенбеков. Кроме того, в ту же ночь был освобожден из исправительной колонии утвержденный депутатами парламента премьер-министр Садыр Жапаров.

Атамбаев был задержан и водворен в камеру. Ему инкриминируется организация массовых беспорядков. В ИВС водворены Фарид Ниязов и Темирлан Султанбеков. Сыновья бывшего президента допрошены и отпущены под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169152/
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