Омурбек Бабанов вступился за Темирлана Султанбекова и просит его отпустить

Экс-премьер Омурбек Бабанов просит отпустить молодого активиста Темирлана Султанбекова из-под ареста.

«Взгляды могут быть разными, но закон для всех един. Нужно немедленно прекратить политические устрашения и преследования в отношении активных граждан», — подчеркнул он.

По словам Омурбека Бабанова, Темирлана Султанбекова нужно срочно выпускать. Заключение его под стражу произошло по политическим мотивам, чтобы устрашить всех кыргызстанцев, свободно высказывающихся на мирных собраниях.

«Сегодня, насколько известно, сторонники Садыра Жапарова собираются на старой площади. Органам власти также нужно обеспечить их конституционное право на мнение и мирные собрания. Когда мы говорим о законности, она должна распространяться на все политические силы и органы власти. Аресты не решают проблему, а ведут к большему противостоянию и недоверию. Правоохранительные органы должны защищать конституционное право граждан на мирные собрания, а не провоцировать и угрожать разгоном, задержанием и арестом», — отметил Омурбек Бабанов.