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Общество

Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста

Члены СДПК под председательством Алмазбека Атамбаева вышли на митинг, который начался у здания Министерства юстиции. Они протестуют против перерегистрации политической организации на Сагынбека Абдрахманова.

24.kg
Фото 24.kg

На заранее анонсированную акцию вышли около 20 человек. Они заявляют, что Минюст попирает законы. Сагынбека Абдрахманова обвинили в политическом рейдерстве и потребовали отставки главы Минюста Марата Джаманкулова. «Министр, кетсин!» — звучит на акции.

К зданию ведомства пришли официальный представитель партии Кундуз Джолдубаева и сменивший на лояльность резкую критику Алмазбека Атамбаева вновь примкнувший к СДПК Адиль Турдукулов.

Напомним, Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.

В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.

В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют зарегистрировать нарушение в Едином реестре преступлений и проступков и официально сообщить о начале досудебного производства.
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