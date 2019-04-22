Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста

Члены СДПК под председательством Алмазбека Атамбаева вышли на митинг, который начался у здания Министерства юстиции. Они протестуют против перерегистрации политической организации на Сагынбека Абдрахманова.
На заранее анонсированную акцию вышли около 20 человек. Они заявляют, что Минюст попирает законы. Сагынбека Абдрахманова обвинили в политическом рейдерстве и потребовали отставки главы Минюста Марата Джаманкулова. «Министр, кетсин!» — звучит на акции.
К зданию ведомства пришли официальный представитель партии Кундуз Джолдубаева и сменивший на лояльность резкую критику Алмазбека Атамбаева вновь примкнувший к СДПК Адиль Турдукулов.
Напомним, Минюст изменил в электронной базе данных юридических лиц СДПК имя руководителя партии. Теперь в базе указан руководитель СДПК Сагынбек Абдрахманов.
В ведомстве объяснили свои действия тем, что их всего лишь уведомили о смене руководителя, состава политсовета и местонахождения политической партии «Социал-демократическая партия Кыргызстана» за подписью Сагынбека Абдрахманова.
В СДПК Алмазбека Атамбаева считают незаконными внесенные изменения в базу данных и требуют зарегистрировать нарушение в Едином реестре преступлений и проступков и официально сообщить о начале досудебного производства.