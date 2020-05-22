Разборки в СДПК Атамбаева. После раскола партия созывает заседание политсовета

СДПК собирает очередное заседание политсовета. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.

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По ее словам, заседание состоится 26 мая.

«Исполняющая обязанности председателя СДПК Асель Кодуранова дала поручение секретариату об организации очередного заседания политсовета. В мероприятии примет участие весь руководящий состав. Официальное заявление будет сделано по итогам», — сказала Кундуз Жолдубаева.

В партии, созданной бывшим президентом, произошел раскол. Член политсовета Адиль Турдукулов обвинил сыновей Атамбаева Сеида и Кадырбека в подрыве основ партии. В ответ другой член политсовета Ирина Карамушкина обвинила самого Турдукулова в интригах и стравливании.

Очевидный раскол в рядах повлек за собой создание новой политической организации. Сеид и Кадырбек Атамбаевы создали новую партию «Социал-демократы Кыргызстана».

Однако новая партия пока официально не презентована. Но сыновья арестованного бывшего главы государства в своих акциях используют атрибутику и символику СДПК. Они заявляют, что СДК примет участие в парламентских выборах-2020.

Напомним, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководит депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова. Ранее член политической организации Адиль Турдукулов заявил, что в политсовете СДПК возмущены действиями сыновей бывшего президента страны — Сеида и Кадыра. Они якобы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.