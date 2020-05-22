Разборки в СДПК Атамбаева. После раскола партия созывает заседание политсовета

СДПК собирает очередное заседание политсовета. Об этом 24.kg сообщила официальный представитель партии Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, заседание состоится 26 мая.
«Исполняющая обязанности председателя СДПК Асель Кодуранова дала поручение секретариату об организации очередного заседания политсовета. В мероприятии примет участие весь руководящий состав. Официальное заявление будет сделано по итогам», — сказала Кундуз Жолдубаева.
В партии, созданной бывшим президентом, произошел раскол. Член политсовета Адиль Турдукулов обвинил сыновей Атамбаева Сеида и Кадырбека в подрыве основ партии. В ответ другой член политсовета Ирина Карамушкина обвинила самого Турдукулова в интригах и стравливании.
Очевидный раскол в рядах повлек за собой создание новой политической организации. Сеид и Кадырбек Атамбаевы создали новую партию «Социал-демократы Кыргызстана».
Однако новая партия пока официально не презентована. Но сыновья арестованного бывшего главы государства в своих акциях используют атрибутику и символику СДПК. Они заявляют, что СДК примет участие в парламентских выборах-2020.
Напомним, бывший глава государства Алмазбек Атамбаев находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в тяжких и особо тяжких преступлениях. СДПК руководит депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова. Ранее член политической организации Адиль Турдукулов заявил, что в политсовете СДПК возмущены действиями сыновей бывшего президента страны — Сеида и Кадыра. Они якобы подрывают основу партии, делают опрометчивые заявления, не согласовывая их с политсоветом.