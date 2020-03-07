Нападение на главу Токмакского энергосбыта: начато досудебное производство

По факту обращения начальника энергосбыта города Токмака милиция начала досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что следователи изучили обращение начальника энергосбыта Улана Мукаева, которое было размещено в социальных сетях.

Улан Мукаев рассказал, что 5 марта его против воли, посадив в автомашину, вывезли и, применив физическую силу, потребовали отключить электричество в штабе одной из политических партий, расположенных в городе.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 266 («Хулиганство») УК КР и начато досудебное производство.

В ГУВД отмечают, что Улан Мукаев с заявлением о произошедшем не обращался в органы внутренних дел.

Все необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются. Сотрудниками милиции все указанные лица установлены, они допрашиваются.

«Вместе с другом Замир Амангельдиев пришел к начальнику энергосбыта Улану Мукаеву и вывез его с работы. Они привезли его в штаб партии «Биримдик», где депутат местного кенеша Тынай Жансейитов приказал отключить свет партии СДПК и избил. После всех мучений Мукаев написал заявление по собственному желанию. Сейчас в суде рассматривается другое дело в отношении Тыная Жансейитова», — говорится в сообщении.

В драке замешан брат мэра Токмака Замир Амангельдиев.