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Общество

Мэрия Бишкека предлагает вернуть городу школу № 71, в которой сейчас интернат

Вернуть школу № 71 городу предложил мэр Бишкека Азиз Суракматов на встрече с директорами средних учебных заведений Октябрьского района.

В 2014 году школу преобразовали в интернат. Там обучается около 200 воспитанников со всех уголков страны.

По словам начальника управления образования Сауле Мейрмановой, три года назад поднимали вопрос о передаче ее на баланс республиканского бюджета. Но процесс застопорился.

Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Кузнецова добавила, что в учебном заведении также обучаются дети, проживающие в 12-м микрорайоне.

«В аттестате у них написано, что они окончили интернат для детей-сирот. Это неправильно», — сказала она.

Азиз Суракматов добавил, что в отношении учебного заведения много вопросов.

«Я бы школу вернул городу. Там строят какие-то общежития, непонятно, как все проходит. Предлагаю разобраться в этом вопросе», — отметил он.
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