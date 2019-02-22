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Общество

В Республиканской инфекционной больнице находятся 58 больных корью

В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 58 больных корью. Об этом 24.kg сообщил главный врач лечебного учреждения Гульжигит Аалиев.

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По его словам, за последние сутки в больницу положили пятерых детей с этим заболеванием. Все они не получали прививки от кори. Из всех заразившихся корью почти 90 процентов составляют дети в возрасте старше одного года.

«Кроме того, в больнице на сегодня находятся шестеро взрослых. Они не помнят, получали ли они прививку от кори. Есть и четверо детей, которых, по словам матерей, прививали. Но они переносят заболевание в легкой форме», — рассказал Гульжигит Аалиев.
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