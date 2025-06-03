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Общество

Ситуация с корью: в КР зарегистрировано 7 тысяч 342 случая, девять скончались

С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 342 случая кори, сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Из них девять закончились летальным исходом.

Уточняется, что на протяжении указанного периода дети от года до четырех лет наиболее подвержены заражению.

Самые большие показатели кори отмечены в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях, а также в Оше.

Среди зараженных привитыми оказались только 440 человек, многие из которых получили только одну дозу вакцины.

Среди непривитых 6 тысяч 902 человека заразились корью (94 процента), из них 3 тысячи 252 человека — это отказавшиеся от получения вакцины (44 процента).

Профилактические и противоэпидемиологические мероприятия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331320/
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