Ситуация с корью: в КР зарегистрировано 7 тысяч 342 случая, девять скончались

С начала 2025 года в Кыргызстане зарегистрировано 7 тысяч 342 случая кори, сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Из них девять закончились летальным исходом.

Уточняется, что на протяжении указанного периода дети от года до четырех лет наиболее подвержены заражению.

Самые большие показатели кори отмечены в Бишкеке, Чуйской и Ошской областях, а также в Оше.

Среди зараженных привитыми оказались только 440 человек, многие из которых получили только одну дозу вакцины.

Среди непривитых 6 тысяч 902 человека заразились корью (94 процента), из них 3 тысячи 252 человека — это отказавшиеся от получения вакцины (44 процента).

Профилактические и противоэпидемиологические мероприятия продолжаются.