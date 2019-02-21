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Общество

И снова о зарплате. Депутатам не нравятся заработки в «Кыргызалтыне»

Нардеп Кожобек Рыспаев посчитал, что у председателя ОАО «Кыргызалтын» слишком высокая зарплата, а пост в совете директоров «Центерры» он занимает незаконно.

Накануне депутаты Жогорку Кенеша обсуждали поправки в Водный кодекс. Речь зашла о работе месторождения Кумтор. Кожобек Рыспаев задался вопросом, почему поправки не приняли раньше.

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«Сколько времени с «Кумтор Голд Компани» ведут переговоры? Те люди, которые сидят в совете директоров Centerra Gold и получают по $18-20 тысяч, хотя бы один раз спросили о наших ледниках?» — заявил парламентарий.

Речь зашла и о «Кыргызалтыне», который владеет акциями Centerra Gold. Его представители есть и в руководстве канадской компании.

«Глава «Кыргызалтына» не приходит на заседания парламента. Вы видели хоть раз, чтобы он пришел и отвечал здесь? Но при этом получает деньги от компании «Кумтор Голд Компани», сидя как председатель правления», — сказал Кожобек Рыспаев.

В пресс-службе ОАО «Кыргызалтын» 24.kg сообщили: в соответствии с уставом ЗАО «Кумтор Голд Компани» от 2013 года акционеры соглашаются, что «Кыргызалтын» имеет право представлять на избрание общему собранию акционеров кандидатуры на должности директоров компании. Такой директор и становится председателем совета директоров.

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«В 2016-м Алмаз Алимбеков избран письменной резолюцией внеочередного собрания акционеров компании в совет директоров. Регламент деятельности совета директоров, а также процедура избрания его членов соответствуют закону об акционерных обществах. Кроме того, согласно условиям пересмотренных соглашений по проекту «Кумтор» от 2009 года, управление компанией осуществляется в порядке, описанном в его уставе», — прокомментировали в «Кыргызалтыне».

Кроме того, в компании отметили, что данные о размерах заработной платы, озвученные в парламенте, не соответствуют действительности.
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