И снова о зарплате. Депутатам не нравятся заработки в «Кыргызалтыне»

Нардеп Кожобек Рыспаев посчитал, что у председателя ОАО «Кыргызалтын» слишком высокая зарплата, а пост в совете директоров «Центерры» он занимает незаконно.
Накануне депутаты Жогорку Кенеша обсуждали поправки в Водный кодекс. Речь зашла о работе месторождения Кумтор. Кожобек Рыспаев задался вопросом, почему поправки не приняли раньше.
Речь зашла и о «Кыргызалтыне», который владеет акциями Centerra Gold. Его представители есть и в руководстве канадской компании.
«Глава «Кыргызалтына» не приходит на заседания парламента. Вы видели хоть раз, чтобы он пришел и отвечал здесь? Но при этом получает деньги от компании «Кумтор Голд Компани», сидя как председатель правления», — сказал Кожобек Рыспаев.
В пресс-службе ОАО «Кыргызалтын» 24.kg сообщили: в соответствии с уставом ЗАО «Кумтор Голд Компани» от 2013 года акционеры соглашаются, что «Кыргызалтын» имеет право представлять на избрание общему собранию акционеров кандидатуры на должности директоров компании. Такой директор и становится председателем совета директоров.
Кроме того, в компании отметили, что данные о размерах заработной платы, озвученные в парламенте, не соответствуют действительности.