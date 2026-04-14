Все ледники на Земле потеряли в совокупности 408 гигатонн льда — исследование

Ледники Земли сокращаются тревожными темпами. К такому выводу пришли во Всемирной службе мониторинга ледников (WGMS).

Фото иллюстративное

По подсчетам ученых, в 2025 году ледники планеты потеряли в совокупности 408 гигатонн льда. Прошлый год оказался одним из худших по глобальному таянию льдов. Ежегодные потери в четыре раза превысили показатели конца ХХ века.

Исследование объединило полевые и спутниковые данные со всего мира. Результаты показали, что во всех 19 основных ледниковых регионах мира наблюдалась потеря льда.

Самые большие потери зафиксировали в канадской Британской Колумбии и Альпах. Значительное таяние также пережили ледники в Исландии, Чили и высокогорной Азии.

С 1975 года ледники Земли потеряли почти 10 тысяч гигатонн льда, 80 процентов из этой массы — на рубеже тысячелетий. Такого объема достаточно для повышения уровня моря на 2,64 сантиметра.

Наибольшая потеря льда была зафиксирована в 2023 году — 555 гигатонн. В 1983 году, напротив, наблюдался рекордный прирост массы льда — 115 гигатонн. В этом году во всех частях света наступила погода значительно холоднее среднего. Но похолодание оказалось недолгим и не смогло изменить долгосрочную тенденцию к росту температур и потере льда.

Ученые предупредили, что ускоряющееся таяние льдов может иметь каскадные последствия для уровня моря, экосистем и доступности пресной воды. Они также спрогнозировали, что многие ледники вскоре исчезнут, а целые регионы потеряют свой ледниковый покров в течение ближайших десятилетий.
