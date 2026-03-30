Центральная Азия на пороге водной катастрофы: ледники стремительно исчезают

Ускоренное таяние ледников может привести к серьезному дефициту воды в странах Центральной Азии. Об этом говорится в ежегодном докладе Всемирной метеорологической организации «Состояние глобального климата в 2025 году».

По данным ВМО, гидрологический год 2024/2025 стал одним из самых разрушительных для ледников за всю историю наблюдений. Потеря их массы вошла в пятерку худших показателей с 1950 года, при этом большинство рекордных отрицательных значений зафиксировано после 2016 года.

Особую угрозу эти процессы представляют для Центральной Азии. Ледники Памира, Тянь-Шаня и Гиндукуша питают крупнейшие реки региона — Амударью, Сырдарью, Зеравшан и Пяндж, от которых зависит водоснабжение, сельское хозяйство и экосистемы Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Эксперты отмечают, что в краткосрочной перспективе ускоренное таяние увеличивает приток воды, однако в дальнейшем это приведет к устойчивому снижению уровня рек, особенно в засушливые периоды. Этот этап гидрологи называют «пиком воды», после которого начинается долгосрочный дефицит.

Ситуацию усугубляет строительство крупных гидроэнергетических объектов в верховьях рек. В частности, в Таджикистане продолжается строительство Рогунской ГЭС, а в Кыргызстане планируется Камбаратинская ГЭС-1. Эти проекты изменяют естественный режим стока и оказывают дополнительное давление на речные экосистемы.

Специалисты предупреждают, что сочетание климатических изменений и регулирования рек может привести к ухудшению состояния дельт и пойменных территорий, включая регион Приаралья.

В ВМО подчеркивают, что ускоренное сокращение ледников требует пересмотра подходов к управлению водными ресурсами, поскольку вода остается ключевым фактором устойчивого развития и межгосударственных отношений в регионе.