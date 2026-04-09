В 2025 году чистая прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 18,7 миллиарда сомов

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью открытого акционерного общества «Кыргызалтын».

Председатель правления компании Кубат Абдраимов представил информацию о деятельности фирменного магазина по продаже золотых слитков. По итогам года доходы магазина превысили 855 миллионов сомов, что свидетельствует о высоком спросе на золотые слитки и подтверждает эффективность данного направления.

Напомним, что в августе 2024-го на основании поручения президента Садыра Жапарова запущен завод по производству мерных золотых слитков. Менее чем за год проект продемонстрировал высокую эффективность и полностью окупил инвестиции в размере 320 миллионов сомов, вложенные в современное производственное оборудование.

Кроме того, Адылбек Касымалиев ознакомился с работой ситуационного центра компании, отвечающего современным требованиям и международным стандартам. Данный центр обеспечивает оперативный контроль и эффективное управление производственными процессами на высоком уровне.

После просмотра видеоролика об общей деятельности ОАО «Кыргызалтын» глава кабмина принял участие в итоговом годовом собрании организации. На заседании заслушаны данные об основных показателях компании за прошлый год, результатах управленческих реформ и принятых мерах по оптимизации организационной структуры.

В частности, по итогам 2025-го ОАО «Кыргызалтын» достигло рекордных финансовых показателей: чистая прибыль составила 18,7 миллиарда сомов, а общий доход — 20,7 миллиарда. На сегодня в структуру ОАО входят 2 филиала, 13 дочерних компаний и 4 совместных предприятия.

«Кыргызалтын» планирует реализовать в ближайшие три года ряд стратегически важных проектов на общую сумму более $1 миллиарда. В их числе проекты по освоению месторождений Ункур-Таш, Тоголок, Чакуш, Талдыбулак и Андаш. Кроме того, компания активно ведет работы по переработке отходов рудника «Кумтор».