Депутаты хотят изменить Водный кодекс в политических целях. Об этом на круглом столе в 24.kg заявил политолог Марс Сариев.
Напомним, парламентская фракция «Ата Мекен» разработала законопроект об исключении из Водного кодекса нормы, разрешающей использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора.
«Я могу смело заявить, что поправка не пройдет из-за политических последствий», — сказал он.
Марс Сариев отметил, что правители в своих интересах используют болевые точки — Кумтор, Узенгуу-Куш, антикитайские настроения.
Действия «Ата Мекена» понятны. Приближаются парламентские выборы. Надо найти какую-то болевую точку.Марс Сариев
«Возникает вопрос, где раньше была партия, когда принимали поправки, почему поддержали их? Почему наши парламентарии могут кардинально менять свои решения?» — отметил он.
Эксперт добавил, что все инвесторы смотрят на ситуацию с Кумтором. «Как можно привлечь инвесторов, когда рубится основной наш инвестор? С политической точки зрения законопроект наносит ущерб Кыргызстану. Нам нужны инвестиции. Вы посмотрите, он поднимается политическими партиями, когда им это выгодно», — отметил он.