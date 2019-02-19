Депутаты хотят изменить Водный кодекс в политических целях. Об этом на круглом столе в 24.kg заявил политолог Марс Сариев.

Напомним, парламентская фракция «Ата Мекен» разработала законопроект об исключении из Водного кодекса нормы, разрешающей использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора.

«Я могу смело заявить, что поправка не пройдет из-за политических последствий», — сказал он.

Марс Сариев отметил, что правители в своих интересах используют болевые точки — Кумтор, Узенгуу-Куш, антикитайские настроения.

Действия «Ата Мекена» понятны. Приближаются парламентские выборы. Надо найти какую-то болевую точку. Марс Сариев

«Возникает вопрос, где раньше была партия, когда принимали поправки, почему поддержали их? Почему наши парламентарии могут кардинально менять свои решения?» — отметил он.

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Марс Сариев добавил, что политики в Кыргызстане не отличаются ответственностью. «Они как спринтеры, им бы день простоять и ночь продержаться. Кумтор является бюджетообразующим предприятием, внесение поправок может повлечь судебные процессы. У нас и так правительство в лежачем положении, в обществе говорят о его отставке. Весна тяжелая идет. Фракция «Ата Мекен», предлагая такой законопроект, играет против действующей власти», — сказал он.

Эксперт добавил, что все инвесторы смотрят на ситуацию с Кумтором. «Как можно привлечь инвесторов, когда рубится основной наш инвестор? С политической точки зрения законопроект наносит ущерб Кыргызстану. Нам нужны инвестиции. Вы посмотрите, он поднимается политическими партиями, когда им это выгодно», — отметил он.