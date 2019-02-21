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Общество

Присоединение Кыргызстана к ЕАЭС оказало позитивное влияние. Итоги опроса

Большинство кыргызстанцев считает, что присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Казахстаном, Беларусью и Арменией (ЕАЭС) оказало позитивное влияние. Таковы итоги социологического опроса, который проведен по заказу Международного республиканского института (IRI — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии) в конце 2018 года.

28 процентов участников исследования оценили присоединение КР к ЕАЭС как очень позитивное. Еще 45 процентов респондентов сказали, что оно довольно позитивное.

Ответ «очень негативное» дали всего 2 процента опрошенных. Еще 6 процентов считают присоединение Кыргызстана к ЕАЭС довольно негативным. 19 процентов опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Всего были опрошены 1 тысяча 500 человек старше 18 лет.
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