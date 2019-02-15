Иск против «Апреля». Адвокаты Алмазбека Атамбаева просят провести экспертизу

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение иска бывших депутата парламента Ахматбека Келдибекова, генерального прокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву.

В ходе судебного заседания адвокаты телеканала и экс-президента заявили ходатайство о проведении лингвистической экспертизы. Юристы объяснили, что экспертиза необходима для того, чтобы понять обоснованность иска. Истцы выступили против. В итоге суд оставил ходатайство открытым.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд на телеканал «Апрель» и экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.