Иск против «Апреля». Экс-глава ГКНБ о своих претензиях к Алмазбеку Атамбаеву

Экс-президент Алмазбек Атамбаев должен прийти в суд и повторить свои слова, сказанные в интервью телеканалу «Апрель». Об этом в ходе судебного заседания по иску к телеканалу «Апрель» заявил бывший глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев.

Его возмутило, что Алмазбек Атамбаев сказал, что Кенешбек Дуйшебаев в свое время стрелял у него сигареты.

«Я офицер и гордо ношу свое звание. Я никогда ничего не прошу, благо у меня все в порядке. Почему он говорит то, чего не было? Те, кто со мной знаком, знают, что я не курю. Он называет нас мультимиллионерами. Уважаемый суд, вы можете подать запрос в Финпол, Генпрокуратуру, ГКНБ. Пусть эти органы все проверят. Если мы мародеры, которые нажились на крови ребят, то почему Алмазбек Атамбаев нас не арестовал, почему не возбуждено уголовное дело», — сказал Кенешбек Дуйшебаев.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд на телеканал «Апрель» и экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.