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Общество
Сюжет: Иски против СМИ (107)

Азимбек Бекназаров обвиняет Алмазбека Атамбаева в переходе на личности

В Октябрьском районном суде Бишкека началось рассмотрение иска бывших депутата парламента Ахаматбека Келдибекова, генпрокурора Азимбека Бекназарова и главы ГКНБ Кенешбека Дуйшебаева к телеканалу «Апрель» и экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву.

В ходе судебного заседания Азимбек Бекназаров заявил, что Алмазбек Атамбаев должен доказать свои обвинения в адрес членов временного правительства о том, что они разбогатели после апрельской революции.

«Мы почти 20 лет вместе были, были и друзьями. Он знает, насколько я богат. Он говорит, что я разбогател, но он знает, что это неправда. Атамбаев говорит, что у меня квартира на улице Островского... Да, она есть. Говорят, что у меня машина. Да, она была, я ее продал. Если ты не можешь купить себе хоть одну машину, кто ты? Какой ты человек? Говорят о кафе «Нур Суфра», оно стоит с 90-х годов. Он (Атамбаев.  — Прим. 24.kg) говорит, что депутат Алмамбет Шыкмаматов бегал к нему за сигаретами. У всего должна быть грань. Да, я критиковал его за работу президента, но на личности же не переходил», — сказал Азимбек Бекназаров.

Экс-генпрокурор заявил, что, если Алмазбек Атамбаев как мужчина придет в суд и докажет свои слова, у него не будет претензий.

«Я знаю Атамбаева 20 лет и нас много чего связывает. Если я начну говорить о нем, никто не усидит. Нельзя просто так брать и писать ложь. Атамбаев заявил, что после апрельской революции Нышанов не переставал заниматься отмыванием денег», — сказал Азимбек Бекназаров.

Напомним, Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Дуйшебаев подали иск в суд на телеканал «Апрель» и экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывших высокопоставленных чиновников возмутило интервью Алмазбека Атамбаева телеканалу, в котором он высказался в их адрес.
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