Ассоциация IFEX призывает прекратить преследование СМИ в Кыргызстане

Международная ассоциация по защите свободы слова (IFEX) опубликовала обращение к комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, а также к комитету по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша, в котором выразила обеспокоенность недавними событиями, связанными со свободой выражения мнений в СМИ в Кыргызстане.
В частности, организация обеспокоена судебными исками о клевете, приведшими к взиманию несоразмерных штрафов, запретами на выезд из страны и другими жесткими санкциями в отношении журналистов и средств массовой информации, обвиняемых в оскорблении президента.
В качестве примера IFEX приводит иск от имени экс-президента Алмазбека Атамбаева к основателям новостного сайта Zanoza.kg после их публикаций. Издание и его учредителей оштрафовали на 27 миллионов сомов, им грозит тюремный срок за невыплату в течение месяца. Кроме того, некоторые из их активов заморожены, а журналистам запрещено покидать страну.
«Несоразмерно огромные штрафы, короткий промежуток времени, предоставленный для выплаты, наряду с не отвечающими нормам судебными разбирательствами дают понять, что данные иски — политически мотивированная попытка заставить замолчать критикующие СМИ посредством законодательных преследований», — отмечает IFEX.
Преследование журналистов и средств массовой информации продолжилось и в 2018 году.
Вынужденное закрытие небольших СМИ из-за судебных процессов со стороны государственных чиновников в значительной степени нарушает свободу слова в долгосрочной перспективе, увеличивает самоцензуру в средствах массовой информации, ослабляет их роль в передаче социально значимой информации гражданам и может играть роль в общем снижении социально-экономических и политических условий.
Кыргызстан был позитивным примером для самодержавных стран региона, но последние события угрожают становлением страны на аналогичный репрессивный путь.IFEX
По этой причине члены организации призывают правительство Кыргызстана отозвать карательные иски и другие ограничения в отношении местных журналистов и средств массовой информации, а также рассмотреть и внести поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики», чтобы привести его в соответствие с международными стандартами. IFEX также призывает парламент отклонить законодательные поправки, содержащиеся в законопроекте «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» из-за его несовместимости с установленными стандартами в сфере свободы выражения мнения.