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Общество

Ассоциация IFEX призывает прекратить преследование СМИ в Кыргызстане

Международная ассоциация по защите свободы слова (IFEX) опубликовала обращение к комитету по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, а также к комитету по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша, в котором выразила обеспокоенность недавними событиями, связанными со свободой выражения мнений в СМИ в Кыргызстане.

В частности, организация обеспокоена судебными исками о клевете, приведшими к взиманию несоразмерных штрафов, запретами на выезд из страны и другими жесткими санкциями в отношении журналистов и средств массовой информации, обвиняемых в оскорблении президента.

В качестве примера IFEX приводит иск от имени экс-президента Алмазбека Атамбаева к основателям новостного сайта Zanoza.kg после их публикаций. Издание и его учредителей оштрафовали на 27 миллионов сомов, им грозит тюремный срок за невыплату в течение месяца. Кроме того, некоторые из их активов заморожены, а журналистам запрещено покидать страну.

«Несоразмерно огромные штрафы, короткий промежуток времени, предоставленный для выплаты, наряду с не отвечающими нормам судебными разбирательствами дают понять, что данные иски — политически мотивированная попытка заставить замолчать критикующие СМИ посредством законодательных преследований», — отмечает IFEX.

Преследование журналистов и средств массовой информации продолжилось и в 2018 году.

22 февраля Верховный суд оставил в силе приговор, требующий от журналиста Кабая Карабекова выплатить 5 миллионов сомов за «оскорбление» нового президента страны Сооронбая Жээнбекова. Внештатной журналистке Эльнуре Алкановой предъявлено обвинение «в раскрытии конфиденциальной коммерческой информации». Блокировка веб-сайта «Фергана» и закрытие новостного канала «Сентябрь», наряду с добровольными и принудительными высылками как местных, так и иностранных журналистов, в том числе Улугбека Бабакулова, российского журналиста Григория Михайлова и журналиста «Франс-Пресс» Криса Риклтона, объясняют низкие баллы страны за свободу СМИ в Кыргызстане.

Кыргызстан был позитивным примером для самодержавных стран региона, но последние события угрожают становлением страны на аналогичный репрессивный путь.

IFEX
Вынужденное закрытие небольших СМИ из-за судебных процессов со стороны государственных чиновников в значительной степени нарушает свободу слова в долгосрочной перспективе, увеличивает самоцензуру в средствах массовой информации, ослабляет их роль в передаче социально значимой информации гражданам и может играть роль в общем снижении социально-экономических и политических условий.

По этой причине члены организации призывают правительство Кыргызстана отозвать карательные иски и другие ограничения в отношении местных журналистов и средств массовой информации, а также рассмотреть и внести поправки в Закон «О гарантиях деятельности президента Кыргызской Республики», чтобы привести его в соответствие с международными стандартами. IFEX также призывает парламент отклонить законодательные поправки, содержащиеся в законопроекте «О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики» из-за его несовместимости с установленными стандартами в сфере свободы выражения мнения.
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