Герой апрельской революции подал в суд на активиста и требует 70 миллионов сомов

Герой апрельской революции, ныне директор государственного предприятия «Дан» Алга Кылычев подал в суд иск на гражданского активиста Мавляна Аскарбекова. Алга Кылычев требует компенсации за моральный ущерб в размере 70 миллионов сомов.

Поводом для судебного разбирательства герой апрельской ревоюции считает публикацию в Интернете, в которой Мавлян Аскарбеков его оскорбляет.

Алга Кылычев считает используемые слова «маргинал», «торпеда» оскорбительными и унижающими его достоинство.

Сам Мавлян Аскарбеков недоумевает, почему герой апрельской революции оскорбился только сейчас, ведь публикация была размещена в Сети два года назад. Два года Алга Кылычев не предъявлял ему претензий.

«Я написал о том, что в 2010-2011 годы Кылычев был рядом со мной в оппозиции, через два года прошел по списку кандидатов СДПК в городской кенеш и, поскольку защищал власть, стал генеральным директором государственной компании «Дан», — рассказал гражданский активист.

Дата первого заседания суда уже определена. Иск Алги Кылычева будет рассматриваться в Первомайском райсуде Бишкека 17 апреля.