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Общество

На главу Минздрава подали в суд. Требуют возместить моральный вред

Председатель Общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев подал иск на министра здравоохранения Талантбека Батыралиева о защите чести и достоинства.

Исковое заявление зарегистрировали в Первомайском районном суде Бишкека.

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По словам Айбара Султангазиева, Минздрав обвинил его в сокрытии факта судимости. «Хотя в письме МВД прямо указывается, что судимость была погашена в 1999 году, и это не может влиять на мою репутацию. Другая распространяемая обо мне информация также не подтверждена документами. От всего этого страдает моя репутация. Поэтому министр должен принести извинения и возместить моральный ущерб», — сказал председатель ОС ИА «24.kg».

Айбар Султангазиев просит суд взыскать с Минздрава и Талантбека Батыралиева солидарно денежную компенсацию за причиненный моральный вред в размере 100 тысяч сомов.

Талантбек Батыралиев пока не доступен для комментариев.
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