Все, встретимся в суде! Икрам Илмиянов возмущен публикациями о себе

Экс-советник президента Алмазбека Атамбаева Икрам Илмиянов намерен подать в суд на целый ряд журналистов. Он возмутился публикациями о его связях со строительной компанией «Ихлас». Об этом он заявил «Азаттыку».

«Несколько сайтов опубликовали новость с заголовком о том, что фирма Илмиянова и Сатыбалдиева захватила пять гектаров земли. Написали бы хотя бы «возможно», но они однозначно утверждают то, что не соответствует действительности. Нужно было представить доказательства. Я так это не оставлю, адвокат уже работает», — сказал Икрам Илмиянов.

Экс-советник Алмазбека Атамбаева осознает, что иск могут расценить как давление на свободу слова. Однако он считает, что обязан показать — его честь стоит дороже.

Икрам Илмиянов заявляет, что не имеет никакого отношения к строительной компании «Ихлас» и что он не знаком с ее владельцами.

Ранее в соцсетях появилась информация, что строительная компания завладела пятью гектарами рядом с госрезиденцией «Ала-Арча». А владеют компанией экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев и экс-советник президента Икрам Илмиянов.

Сама компания заявляет, что площадь территории составляет 2,8 гектара и земля выкуплена на законных основаниях.

7 марта депутат Жогорку Кенеша Таабалды Тиллаев потребовал расследовать, «кто и на каких условиях получил территорию в пять гектаров, недоступную со времен Акаева и Бакиева». Он заявил о возможном создании депутатской комиссии для расследования.