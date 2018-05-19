Комитет по защите журналистов приветствует позитивные изменения в Кыргызстане

Комитет по защите журналистов (CPJ) приветствует решение бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева отозвать обвинения в отношении независимого новостного сайта Zanoza.kg и его журналистов Нарына Идинова и Дины Масловой в диффамации и призывает новое руководство страны освободить правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова, находящегося в тюрьме с 2010 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«Экс-президент Алмазбек Атамбаев поступил правильно, решив отозвать обвинения в дискредитации против Zanoza.kg и журналистов Дины Масловой и Нарына Идинова, которых вообще не следовало привлекать к ответственности, — заявила координатор программы CPJ в Европе и Центральной Азии Нина Огнянова. — Мы призываем новое руководство Кыргызстана использовать этот прогресс как основу для свободы прессы в стране, окончательно восстановив справедливость в деле Азимжана Аскарова, находящегося в тюремном заключении».

Как ранее сообщила пресс-служба СДПК, Алмазбек Атамбаев готов отозвать претензии по искам Генеральной прокуратуры о защите его чести и достоинства к учредителям Zanoza.kg — Нарыну Айыпу, Дине Масловой и к главе Правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакуповой.