Шестнадцать офицеров подали в суд на Финпол за незаконное увольнение

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями подали иск в суд к ведомству за незаконное увольнение. Об этом 24.kg сообщил адвокат Майрамбек Жумабеков.

Уточняется, что ведомство отправило в распоряжение кадров 44 человека. Из этого числа 16 офицеров подали в суд.

«44 человека отправили в распоряжение кадров без оснований. Все они имеют звание, стаж работы. Мы подали заявление в Совбез и обратились с исковым заявлением в Первомайский районный суд. В дежурную часть ГСБЭП поступило указание, чтобы не пускать в здание сотрудников, находящихся в распоряжении», — сказал Майрамбек Жумабеков.

В свою очередь в ГСБЭП заявили, что информация адвоката не соответствует объективной действительности и искажает фактические обстоятельства дела.

«В декабре 2018 года все работники зачислены в распоряжение кадров, в последующем они назначались на соответствующие должности. Приказ о зачислении в распоряжение кадров не означает прекращение службы в ГСБЭП. Оптимизация Финпола продолжается. Решение по сотрудникам, находящимся в распоряжении кадров, еще не принято, но им выплачиваются деньги. Издан приказ ГСБЭП о том, чтобы лиц, которые находятся в распоряжении, привлекли в соответствующие подразделения для усиления и несения службы. Об этом все они оповещены, однако в отдел кадров явился лишь один», — отметили в госслужбе.

Остальные, по данным ведомства, по неизвестным причинам со ссылкой на различные обстоятельства отказываются явиться в ГСБЭП.

«Такие действия влекут за собой проведение служебного расследования ввиду нарушения и неисполнения служебной дисциплины. Вместо реального выполнения своих служебных обязанностей они ставят общественность в заблуждение, распространяя недостоверную информацию без фактов», — считают в Финполе.