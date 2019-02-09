Вырубка деревьев. Расширение дорог не решает проблему автомобильных пробок

Нельзя противопоставлять расширение дорог развитию столицы Кыргызстана и вырубке деревьев. Об этом на круглом столе заявила глава ОФ «Городские инициативы» Раушанна Саркеева.

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«Сейчас получается, что у нас на весах с одной стороны якобы развитие города, экономическое благо, а с другой стороны просто какие-то 4 тысячи деревьев, они особо и не нужны, мы посадим новые, они вырастут. Но это неправильно», — отметила она.

Раушанна Саркеева добавила, что когда активисты выступали против сноса зеленых насаждений на улице Токтоналиева, им говорили, что не могут пересмотреть проект, потому что он реализуется на китайский грант. Однако после реконструкции дорожного полотна на проспекте Чингиза Айтматова чиновники мэрии пошли навстречу бизнесу и немного изменили проект — пообещали восстановить парковочные карманы.

По мнению главы фонда, власти тем самым создали прецедент.

«Вы говорите, что у вас уже готова проектно-сметная документация, скоро уже надо начинать строить. Давайте быстро обсудим с общественностью и начнем строить. Но это обсуждение — галочка, фикция. Когда вы проходите по улицам, спрашиваете у жителей, хотят ли они хорошую дорогу, чтобы машина стояла. Конечно, все скажут да. Многие не видят долгосрочных последствий, которые будут от расширения дорог», — сказала она.

Раушанна Саркеева добавила, что расширение дорог не решает проблему пробок, на что делают акцент столичные власти.

«Мы не видим, чтобы расширение Душанбинки (улицы Токтоналиева) решило проблему пробок на проспекте Мира. Это комплексный вопрос, поэтому здесь должны присутствовать и депутаты городского кенеша, и представители разных ведомств. Вопрос нельзя ставить так: «Строим и рубим или попробуем сохранить», — сказала она.