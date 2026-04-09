Бишкекчанин требует объяснить вырубку дерева на улице Киевской

Житель Бишкека обратился с вопросом к городским службам после вырубки крупного дерева на улице Киевской. По его словам, карагач спилили на участке между улицами Абдрахманова (бывшая Советская) и Тыныстанова. При этом, утверждает горожанин, дерево было здоровым и не представляло опасности.

Он задается вопросами: кто принял решение о сносе и было ли оно согласовано с мэрией?

Житель просит опубликовать акт обследования дерева и официальное заключение о признании его аварийным, если оно есть.

Бишкекчанин также обращает внимание на продолжающуюся практику высадки хвойных деревьев, которые, по его мнению, не дают достаточной тени и долго растут. Он напоминает, что ранее на одном из экосоветов мэр города заявлял о необходимости отказаться от высадки хвойных пород.

Горожанин призывает мэрию дать официальный ответ и разъяснить ситуацию вокруг вырубки дерева.

