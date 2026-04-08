В Бишкеке хотят расширить улицу Скрябина за счет зеленых насаждений

Фото Дастана Бекешева

В Бишкеке планируют расширить улицу Скрябина, что может привести к вырубке зеленых насаждений. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев со ссылкой на ответ городских служб.

Жители улицы Скрябина в Бишкеке выступили против ее расширения

Согласно ответу на запрос нардепа от муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура», проект реализуется в рамках Генерального плана столицы. Улица Скрябина рассматривается как важная магистраль общегородского значения с непрерывным движением, что требует ее расширения и модернизации инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что ранее подготовлено архитектурно-градостроительное заключение по проекту «Строительство дороги на улице Скрябина от улицы Малдыбаева до улицы Юнусалиева, включая строительство моста».

Документ передан в мэрию для дальнейшей реализации.

Напомним, инициативу городских властей не поддерживают местные жители. По словам Дастана Бекешева, он проводил встречу с жителями Октябрьского района, проживающими на улице Скрябина. Горожане выступили против расширения дороги за счет уничтожения деревьев и зеленых зон.

Вместо этого жители предлагают сосредоточиться на благоустройстве северной стороны улицы на участке от улицы Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина, не затрагивая существующие насаждения.
Материалы по теме
Более 4 тысяч деревьев спилили в Бишкеке за год
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
За вырубку одного — десять новых деревьев: в Кыргызстане ужесточат защиту зелени
Вырубка деревьев в сквере имени Тоголока Молдо. Ответ мэрии Бишкека
Пеньки и тонкие саженцы. Как мэрия благоустраивает столицу Кыргызстана
В Бишкеке в сквере на улице Московской вырубают деревья, жители против
Минприроды: Массовой вырубки деревьев в селе Булан-Соготту не будет
Часть жителей Бишкека остались без света после вырубки деревьев
В городе Ош упростят вырубку деревьев и проверят лицензии на недра
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
Воздух в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;покупка квартиры: что важно при выборе жилья в&nbsp;2026 году Воздух в Бишкеке и покупка квартиры: что важно при выборе жилья в 2026 году
Сети магазинов O!Store 10&nbsp;лет: большой юбилей и&nbsp;10&nbsp;крутых подарков Сети магазинов O!Store 10 лет: большой юбилей и 10 крутых подарков
&laquo;Капитал Банк&raquo;: быстрые, удобные и&nbsp;выгодные переводы на&nbsp;карты российских банков «Капитал Банк»: быстрые, удобные и выгодные переводы на карты российских банков
Безлимит на&nbsp;WhatsApp и&nbsp;Telegram в&nbsp;роуминге&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;одной услуге Beeline Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline
8 апреля, среда
18:20
Молодой нейрохирург судится с Минздравом Кыргызстана Молодой нейрохирург судится с Минздравом Кыргызстана
18:13
В Баткене продолжаются работы по демаркации кыргызско-таджикской границы
18:03
Заболеваемость растет. О симптомах сифилиса рассказали врачи
17:53
Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанка Айпери Медет кызы вышла в финал
17:53
Криминальные структуры в Кыргызстане фактически ликвидированы — Орунбеков