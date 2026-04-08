В Бишкеке хотят расширить улицу Скрябина за счет зеленых насаждений

В Бишкеке планируют расширить улицу Скрябина, что может привести к вырубке зеленых насаждений. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев со ссылкой на ответ городских служб.

Согласно ответу на запрос нардепа от муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура», проект реализуется в рамках Генерального плана столицы. Улица Скрябина рассматривается как важная магистраль общегородского значения с непрерывным движением, что требует ее расширения и модернизации инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что ранее подготовлено архитектурно-градостроительное заключение по проекту «Строительство дороги на улице Скрябина от улицы Малдыбаева до улицы Юнусалиева, включая строительство моста».

Документ передан в мэрию для дальнейшей реализации.

Напомним, инициативу городских властей не поддерживают местные жители. По словам Дастана Бекешева, он проводил встречу с жителями Октябрьского района, проживающими на улице Скрябина. Горожане выступили против расширения дороги за счет уничтожения деревьев и зеленых зон.

Вместо этого жители предлагают сосредоточиться на благоустройстве северной стороны улицы на участке от улицы Юнусалиева до Жукеева-Пудовкина, не затрагивая существующие насаждения.