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Общество
Сюжет: Смог и вырубка деревьев в Бишкеке (151)

Чиновники рисуют дороги с зелеными зонами, а в реальности вырубают деревья

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Проекты реконструкции дорог не соответствуют градостроительной документации и строительным правилам. Об этом на круглом столе «Дороги, которые мы выбираем» заявила руководитель ОФ «Наше право» Калича Умуралиева.

Она отметила, что в проекте плана детальной планировки даны профили дорог с зелеными зонами вдоль полотна.

«Эти зоны защищают дома от выхлопных газов, пыли. А в проектах реконструкции этих полос нет. Значит, они не соответствуют ПДП улицам центральной части, СНиПам и Генплану», — сказала Калича Умуралиева.

Она добавила, что управление капитального строительства мэрии привлекло к обсуждению проектов представителей неправительственных организаций.

«И мы увидели, что на улице Орджоникидзе проектировщики вычленили зеленые зоны для стоянок. Но на каком основании, по какому профилю, непонятно. Нам сказали, что это сделано по заказу муниципалитета, что на улице вырубят 300 деревьев», — заметила глава ОФ.

Она уверена, что, поскольку проекты реконструкции не соответствуют градостроительной документации, их надо отменить.
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