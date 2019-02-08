Проект «Безопасный город». Какая компания будет рассылать «письма счастья»

ОсОО «Алай импэкс» будет рассылать автомобилистам «письма счастья» в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщил портал государственных закупок.

Тендерная комиссия решила, что постановления о нарушении Правил дорожного движения будет рассылать ОсОО «Алай импэкс». Компания оценила свои услуги в 72,2 миллиона сомов.

«Алтай импэкс» профессионально занимается системами безопасности. Руководит компанией Катютин Юрий Викторович, учредил ее Гребенкин Андрей Васильевич. Организация с иностранным участием.

Юрий Катютин является официальным представителем ООО «Безопасность информационных систем».

Компания боролась за реализацию «Безопасного города», но по итогам конкурса договор подписали с концерном радиостроения «Вега». «БИС» судилась за отмену результатов конкурса.