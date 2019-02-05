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Общество
Сюжет: Безопасный город (157)

Скандалы, суды, туалетная бумага. Кто еще хочет рассылать письма счастья

На прошлой неделе состоялось вскрытие тендерных заявок по рассылке так называемых писем счастья — постановлений о нарушении Правил дорожного движения в рамках проекта «Безопасный город».

Заявки подали семь компаний. Среди них известные и не очень типографии, простые торговцы, проигравшие участники самого тендера по «Безопасному городу» и даже производители туалетной бумаги.

24.kg изучило все компании, которые хотят рассылать письма счастья нарушителям.

Участники тендера

Для начала представим участников тендера. На первый взгляд, ничего криминального за ними нет. Участвуют в основном частные типографии.

ОсОО «Некст Принт» оценило рассылку постановлений в 65,6 миллиона сомов, Oreta Group — в 88 миллионов, «Алтай импэкс» — в 72,2 миллиона, AlTERNATIVA TRADE — в 97,6 миллиона, «Алтын Принт» — в 95,9 миллиона, Print Express — в 64,6 миллиона, «Принт медиа» — в 72,2 миллиона.

ГУОБДД МВД на рассылку писем заложило 105 миллионов 102 тысячи сомов. Планируется разослать 13 миллионов 137 тысяч 750 постановлений.

Самая низкая цена у Print Express. Это увеличивает шансы компании стать победителем.

ГП «Кыргызпочтасы» совместно с центром мониторинга ГУОБДД МВД будет осуществлять технический контроль и испытания.

Победитель тендера должен отвечать за сохранность заказного отправления и исполнять услуги вне зависимости от количества составленных протоколов.

У автовладельцев сразу же возник вопрос: как будут защищены персональные данные? По их словам, в техническом задании в описании услуги указано, что производятся прием и обработка персональных данных адресата. Неизвестно, как защитят информацию персонального характера.

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По Закону «Об информации персонального характера» при обработке личных данных обработчик обязан исключить доступ посторонних лиц к оборудованию, препятствовать самовольному чтению, копированию, изменению или выносу носителей.

В техническом задании не указаны требования к конфиденциальности. Написано лишь не совсем понятное «безопасность результата оказанных услуг возлагается на исполнителя».

Судя по всему, в ГУОБДД МВД сами не поняли, что это значит, а о защите персональных данных там забыли вовсе.

«Некст Принт» — он же «Континент»

ОсОО «Некст Принт» общественности больше известно как компания «Континент», занимающаяся поставками и обслуживанием информационных технологий, рекламой, типографией.

Учредителями ОсОО являются Вилкова Екатерина Александровна, Иманалиева Маргарита Медербековна и Подобедов Олег Владимирович. Он же руководит компанией.

Фирма периодически находится в эпицентре скандалов. В июле 2010 года декретом временного правительства 65 процентов акций ОсОО «Континент Принт» национализировали. Вопрос поднимали и в Жогорку Кенеше с целью проверить, кому принадлежит 35 процентов ценных бумаг компании.

По словам депутата Аиды Исмаиловой, на момент национализации имущество организации оценивалось в 200 миллионов сомов, в 2015-м — в 20 миллионов. Имея современное печатное оборудование, компания недодала в госбюджет около 6 миллионов сомов. При этом ОАО «Учкун», работая на старом оборудовании, принесло 7 миллионов сомов прибыли.

Важность проверки нардеп объяснила тем, что предлагалось на базе двух типографий создать единую государственную организацию печатной продукции. «Но, по информации правоохранительных органов, у ОсОО «Континент Принт» юридические и судебные проблемы, из-за чего создание государственной типографии невозможно», — отметила Аида Исмаилова.

Без конкретизации

Второй участник тендера — ОсОО Oreta Group. Директором компании является Турдахунова Райхан Алымовна, учредителем — Кадырбеков Дастан Кадырбекович.

О владельцах практически ничего не известно. Дастан Кадырбеков владеет еще одним ОсОО — PrintCom. Компания занимается оптовой торговлей. Ничего общего с рассылкой писем и защитой персональных данных нет и у Oreta Group. Ее род деятельности — оптовая торговля широким ассортиментом товаров без конкретизации.

Судя по всему, председатель фонда развития религиозной культуры «Ыйман» Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович приходится родным братом Дастану Кадырбекову. О Райхан Турдахуновой ничего неизвестно.

Не мытьем, так катаньем

«Алтай импэкс» профессионально занимается системами безопасности. Руководит компанией Катютин Юрий Викторович, учредил ее Гребенкин Андрей Васильевич. Организация с иностранным участием.

Юрий Катютин является официальным представителем ООО «Безопасность информационных систем».

Он выступал на пресс-конференциях, отстаивая интересы компании, когда она участвовала в тендере по «Безопасному городу». Юрий Катютин заявлял о нарушениях в ходе проведения тендера и давлении со стороны чиновников. «БИС» намеревалась подать в международный суд, чтобы доказать свою правоту.

«Во время конкурса было давление неких должностных лиц. Не буду называть имя чиновника, оказывающего давление во время проведения конкурса. По условиям конкурса консорциум «СпецСтройМонтаж» и компания «Вега» вообще не должны были быть допущены, так как не соответствуют квалификационным требованиям и не имеют необходимого опыта», — сказал Юрий Катютин.

Тем не менее попытки оказались тщетными, договор подписали с концерном радиостроения «Вега», а «БИС» ничего не осталось, как создать компанию и войти хотя бы на рассылку постановлений.

Производители туалетной бумаги

ALTERNATIVA TRADE принадлежит Боотаевым Азрету Туркменовичу и Батме Еркинбаевне. Компанией руководит Койлубаев Марс Кубанычбекович.

По данным Министерства юстиции, фирма занимается транспортной деятельностью.

Поиски в интернете вывели нас на официальный сайт «Альтернативы Трейд», на котором красуются розовые рулоны туалетной бумаги. Выяснилось, что компания производит туалетную бумагу Renova, салфетки и товары для женской гигиены.

Сложно представить, что эта организация будет рассылать письма счастья.

В 2017 году Азрет Боотаев попал в список должников Государственной налоговой службы за неуплату налога на недвижимость. Он задолжал 29,3 тысячи сомов за квартиру на проспекте Айтматова.

Его брат Адилет Боотаев владеет ОсОО «Мобильник», с которым у многих кыргызстанцев сейчас возникли трудности. Деньги, переведенные на мобильный кошелек, до адресатов не дошли.

Напечатаем все

Print Express занимается издательской деятельностью. Это издательско-полиграфический комплекс, которым руководит Султанов Бакытбек Мураталиевич. Помимо бизнеса, он занимается и политикой — состоит в политической партии «Молодежное движение 7 апреля».

В 2010-м Бакытбек Султанов стоял 15-м в списке кандидатов в депутаты парламента Кыргызстана от партии «Молодежное движение 7 апреля». В 2014 году был советником генерального директора ОАО «Учкун».

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Типография «Алтын Принт» принадлежит Светличному Роману Федоровичу. Он в свою очередь входит в состав учредителей ОсОО «Алтын Тамга». Печатный дом работает с 1996 года, и, как гласит реклама компании, она печатает все — от визиток до книг.

Еще один участник тендера — ОсОО «Принт медиа» — тоже готов напечатать любую полиграфическую продукцию, кроме газет. Директором компании является Жаныбек уулу Азамат. Учредили ее Тилекбек уулу Бекмырза и Джоорбаев Руслан Рыскулович.

Типография периодически получает государственные заказы. В 2016 году она получила из бюджета 5,2 миллиона сомов, тогда как уплатила налогов на 450 тысяч. В 2017-м из бюджета ей выплачено 4,3 миллиона сомов, а налоговые отчисления при этом составили 390,7 тысячи. В прошлом году госзаказы сократились вдвое. «Принт медиа» получила из бюджета 2,2 миллиона сомов, а налогов уплатила на 545,3 тысячи.

Весьма разношерстные участники тендера. Задача у конкурсной комиссии непростая. Успеет ли она определиться с победителем? Ведь рассылка писем счастья должна начаться с 12 февраля.
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