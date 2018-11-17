Оснований для пересмотра дела Текебаева из-за ареста Маевского нет

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева не видят оснований для пересмотра его дела в связи с арестом в Москве бизнесмена Леонида Маевского. Об этом 24.kg сообщила юрист Чинара Джакупбекова.

По ее словам, несмотря на то что именно показания Леонида Маевского легли в основу обвинения в коррупции Омурбека Текебаева, добиться пересмотра дела будет сложно.

«Леонида Маевского арестовали не в связи с делом моего подзащитного. Вот если бы он признался, что оговорил Омурбека Текебаева, тогда это можно было использовать и требовать пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам», — сказала Чинара Джакупбекова.

Она добавила, что все доказательства о лжесвидетельстве бизнесмена Леонида Маевского собраны, но суд не учитывает их.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Они приговорены к восьми годам лишения свободы. Омурбек Текебаев отбывает наказание в ИК № 47, а Дуйшенкул Чотонов в ИК № 27.