12:05
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (85)

Оснований для пересмотра дела Текебаева из-за ареста Маевского нет

Адвокаты лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева не видят оснований для пересмотра его дела в связи с арестом в Москве бизнесмена Леонида Маевского. Об этом 24.kg сообщила юрист Чинара Джакупбекова.

По ее словам, несмотря на то что именно показания Леонида Маевского легли в основу обвинения в коррупции Омурбека Текебаева, добиться пересмотра дела будет сложно.

«Леонида Маевского арестовали не в связи с делом моего подзащитного. Вот если бы он признался, что оговорил Омурбека Текебаева, тогда это можно было использовать и требовать пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам», — сказала Чинара Джакупбекова.

Она добавила, что все доказательства о лжесвидетельстве бизнесмена Леонида Маевского собраны, но суд не учитывает их.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции. Они приговорены к восьми годам лишения свободы. Омурбек Текебаев отбывает наказание в ИК № 47, а Дуйшенкул Чотонов в ИК № 27.
Ссылка:
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Омурбек Текебаев отказывается от операции по удалению опухоли. Врачи настаивают
Передумали. В камере Омурбека Текебаева опять установили видеонаблюдение
Здоровье Омурбека Текебаева. В ГСИН не понимают, зачем адвокаты сеют панику
Для адвокатов Омурбека Текебаева в Лондоне собирают деньги
Юристы Омурбека Текебаева не понимают, как опровергнуть то, чего они не говорили
ГСИН опровергает. Омурбека Текебаева выводят на прогулку ежедневно
Адвокат заявляет, что Омурбеку Текебаеву срочно требуется медицинский осмотр
Омурбек Текебаев — член Венецианской комиссии. Его пригласили на заседание
Надо заступиться. На юриста Омурбека Текебаева оказано беспрецедентное давление
Международный институт адвокатов заступился за юриста партии «Ата Мекен»
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Зять Алмазбека Атамбаева требует от&nbsp;мэра Бишкека оплатить ремонт машины Зять Алмазбека Атамбаева требует от мэра Бишкека оплатить ремонт машины
Зууракан Каденова снова в&nbsp;центре скандала. Задолжала $850 Зууракан Каденова снова в центре скандала. Задолжала $850
В&nbsp;Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник В Бишкеке врачи митингуют против оптимизации поликлиник
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»