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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (134)

Омурбек Текебаев просит отпустить его на похороны тещи

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев просит ГСИН отпустить его на похороны тещи. Об этом 24.kg сообщили в секретариате политорганизации.

По их данным, адвокаты политика также обратились к администрации ИК № 47, где отбывает наказание Омурбек Текебаев. Ответ пока не получен. Бубукан Турдуева — теща экс-депутата — скончалась после продолжительной болезни.

Напомним, Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования.

В 2018-м у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
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