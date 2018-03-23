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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (25)

Здоровье Омурбека Текебаева. В ГСИН не понимают, зачем адвокаты сеют панику

В ГСИН считают, что экс-депутата парламента Омурбека Текебаева, жалующегося на плохое самочувствие, могут обследовать врачи больницы ИК № 47. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ведомстве.

По их данным, все необходимое медицинское оборудование в больнице колонии есть, медикаменты и специалисты тоже.

«Поэтому нам не совсем понятно, почему адвокаты сеют панику и заявляют о какой-то срочной госпитализации Омурбека Текебаева», — отметили в ГСИН.

В январе осужденный уже проходил медицинский осмотр.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.
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