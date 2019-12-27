Омурбек Текебаев прокомментировал происходящее в «Ата Мекене»: скандала нет

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прокомментировал скандал в политической организации и добровольную сдачу депутатского мандата Алмамбетом Шыкмаматовым.

По его словам, никаких разногласий с Шыкмаматовым у него не было. «Было внутрипартийное соглашение, что он сдаст мандат и уступит место молодому кандидату Нурбеку Сыдыгалиеву. Но были разные препятствия, уголовное преследование самого Шыкмаматова. Шла работа, чтобы освободили место для Сыдыгалиева. Эти четверо вышли не из партии, а из списка претендентов. Изначально было решено, что Сыдыгалиев и Шыкмаматов, поскольку они из одного округа, будут депутатами по очереди», — сказал Омурбек Текебаев.

Омурбек Текебаев добавил: заявления от Алмамбета Шыкмаматова о выходе из партии в секретариат не поступало. «Если поступит, мы ему откажем. Он — часть партии, как его можно отпустить», — подчеркнул Омурбек Текебаев.

Напомним, сегодня ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Из партии вышли еще четыре человека.