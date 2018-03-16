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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (23)

ГСИН опровергает. Омурбека Текебаева выводят на прогулку ежедневно

Экс-депутата Омурбека Текебаева выводят на прогулку ежедневно. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГСИН. 

По данным Госслужбы исполнения наказания, заявление юриста партии «Ата Мекен» Таалайгуль Токтакуновой, что заключенный ИК №47 Омурбек Текебаев 15 дней не выходит на прогулку, не соответствует действительности. В ГСИН добавили, что врач осматривает бывшего нардепа каждый день. Омурбек Текебаев прошел комплексный медицинский осмотр  в январе 2018 года. 

Лидера партии «Ата Мекен» приговорили к 8 годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. 
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