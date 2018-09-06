Омурбек Текебаев отказывается от операции по удалению опухоли. Врачи настаивают

Врачи Центра онкологии, взяв все необходимые анализы у экс-депутата парламента Омурбека Текебаева, не могут определить характер опухоли в области щитовидной железы. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, пока нет подтверждений, что опухоль злокачественная. «Но врачи рекомендуют немедленно оперировать. Свое согласие на хирургическое вмешательство Омурбек Текебаев не дает. Он сейчас проходит лечение в Центре неврологии», — рассказала Таалайгуль Токтакунова.

По ее данным, медики настаивают, что Омурбека Текебаева пока нельзя этапировать в ИК № 47, где он отбывает наказание, поскольку он нуждается в круглосуточном наблюдении специалистов.

Лидера партии «Ата Мекен» госпитализировали в Национальный центр кардиологии 1 августа. Ему диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Омурбека Текебаева приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.