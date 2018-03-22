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Общество

Для адвокатов Омурбека Текебаева в Лондоне собирают деньги

Для адвокатов экс-депутата Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза начали собирать деньги в Лондоне на выплату искового обязательства. Об этом ИА «24.kg» сообщила Таалайгуль Токтакунова. 

По ее словам, их судебное дело опубликовали на сайте www.crowdfunder.co.uk с указанием, что желающие могут перечислить деньги для помощи юристам в выплате неподъемных для них средств по иску Генпрокуратуры о защите чести и достоинства экс-президента Алмазбека Атамбаева. Накануне адвокаты получили 20 фунтов стерлингов. 

Бишкекский городской суд 4 октября 2017 года удовлетворил иск главного надзорного органа, поддержав вердикт районного суда.

Истец просил признать сведения, озвученные на пресс-конференции юристов Омурбека Текебаева Таалайгуль Токтакуновой и Канатбека Азиза, выступавших от имени политика, не соответствующими действительности. Суд удовлетворил иск и взыскал с ответчиков 10 миллионов сомов. На имущество Таалайгуль Токтакуновой наложен арест.

30 ноября Верховный суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций.
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