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Общество

Госадвокат Омурбека Текебаева призналась, что «исполняла приказ, как солдат»

«Я исполняла приказ, как солдат», — заявила госадвокат Эльмира Чоноева на суде по отмене решения комиссии по этике Совета адвокатуры.

В ноябре 2018 года действие лицензии Эльмиры Чоноевой приостановили на два года. Решение приняла комиссия по этике Совета адвокатуры. Юрист его обжаловала в суде.

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Адвоката Чоноеву, напомним, суд обязал до назначения пересмотра дела лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова представлять их интересы. Но политики неоднократно заявляли ранее, что не согласны с тем, чтобы их интересы представлял госадвокат, поскольку у них уже были юристы и они сомневались в объективности и компетенции защитника от государства.

Омурбек Текебаев рассказал 24.kg, что он и Дуйшенкул Чотонов проходят в суде третьей стороной, ответчиками выступает Совет адвокатуры и Министерство юстиции.

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«В ходе разбирательства выяснилось, что Эльмиры Чоноевой нет в реестре юристов, предоставляющих услуги за счет государства. То есть защищать нас она не имела права. Более того, как оказалось, она занимала отдельный кабинет в здании Первомайского районного суда с 2006 по 2018 год, а это является нарушением. Непонятно также, кто ей выплачивал зарплату за нашу якобы защиту. Она заявила, что ее обязал суд в 2017 году и она пришла на процесс. На вопрос, кто же оплатил ее представительство, Чоноева не ответила», — сказал Омурбек Текебаев.

Отметим, Эльмира Чоноева защищает интересы Бакыта Турусбекова, одного из фигурантов по уголовному делу о махинациях с земельными участками. Он проходит обвиняемым вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым.
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