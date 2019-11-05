Госадвокат Омурбека Текебаева призналась, что «исполняла приказ, как солдат»

«Я исполняла приказ, как солдат», — заявила госадвокат Эльмира Чоноева на суде по отмене решения комиссии по этике Совета адвокатуры.
В ноябре 2018 года действие лицензии Эльмиры Чоноевой приостановили на два года. Решение приняла комиссия по этике Совета адвокатуры. Юрист его обжаловала в суде.
Адвоката Чоноеву, напомним, суд обязал до назначения пересмотра дела лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова представлять их интересы. Но политики неоднократно заявляли ранее, что не согласны с тем, чтобы их интересы представлял госадвокат, поскольку у них уже были юристы и они сомневались в объективности и компетенции защитника от государства.
Омурбек Текебаев рассказал 24.kg, что он и Дуйшенкул Чотонов проходят в суде третьей стороной, ответчиками выступает Совет адвокатуры и Министерство юстиции.
Отметим, Эльмира Чоноева защищает интересы Бакыта Турусбекова, одного из фигурантов по уголовному делу о махинациях с земельными участками. Он проходит обвиняемым вместе с экс-мэром Бишкека Албеком Ибраимовым.