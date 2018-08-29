В ЕАЭС появится реестр данных об опасной продукции

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создаст систему информирования об опасных товарах. Об этом сообщила «Российская газета».

В единую базу данных контролирующие органы пяти стран будут «сливать» сведения о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Пилотный проект системы обмена информацией на 2018-2019 годы утвержден комиссией, сообщили в ЕЭК. Он основан на международном опыте.

В Евросоюзе страны обмениваются информацией о подделках и опасных продуктах через систему RAPEX (Rapid Exchange). На специальном портале каждую пятницу Еврокомиссия публикует недельный обзор об опасной продукции, после чего ответственные органы проверяют их наличие на своих рынках и требуют отзыва либо выпускают предупреждения. Это позволяет быстро узнать о контрафакте и изымать его из продажи.

В ЕАЭС чаще всего не соответствуют техрегламентам игрушки и продукция для детей, электроприборы, автомобили и мотоциклы.

Именно эти категории товаров и затронет пилотный проект. Например, задержали партию контрафакта в Армении, а контролеры в странах ЕАЭС смогут узнать о нарушителях и принятых коллегами мерах по выявлению опасной продукции и поставят заслон контрафакту в своих странах.