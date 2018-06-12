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Экономика

Соглашение о сотрудничестве ЕАЭС с Китаем — это просто диалоговая площадка

«Заключенное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве ЕАЭС и Китая я бы назвал диалоговой площадкой для преодоления нетарифных барьеров», — заявил сегодня на круглом столе научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа Юрий Кофнер.

По его словам, документ дает общее представление о тех сферах, где стороны могут сотрудничать. Но практических обязательств в нем не прописали. Просто представлен механизм, как это определить через различные рабочие группы.

«Я ждал, что в соглашении о сотрудничестве с Китаем снизят торговые тарифы, но этого не произошло. Поэтому сейчас я более осторожен в оценках. Я бы назвал это диалоговой площадкой, на которой можно обсудить вопросы преодоления нетарифных барьеров», — заключил Юрий Кофнер.
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