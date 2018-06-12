Драйвером роста экономики стран ЕАЭС может стать снижение доли теневой экономики

«Потенциальным драйвером более высокого экономического роста в странах Евразийского экономического союза может стать снижение доли теневого сектора», — говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

По его данным, первая половина 2018 года наглядно продемонстрировала значимость глобальных рисков. Усиление торгового противостояния США с Европейским союзом и Китаем создает существенные риски для динамики мирового роста. Для стран ЕАБР это влечет дополнительные риски, связанные с возможной коррекцией цен на энергоносители.

Помимо внешнеэкономических рисков, вызовом для стран ЕАБР становятся исчерпание прежних драйверов роста и необходимость поиска новых резервов для активизации экономики.

По данным МВФ, доля теневой экономики составляет 32 процента ВВП в Казахстане, 30,2 процента в Кыргызстане, 32,4 процента в Беларуси, 37,8 процента в Таджикистане, 36 процентов в Армении и 33,7 процента в России.

По мнению экспертов ЕАБР, уровень теневой экономики в странах высокий, однако сейчас есть все предпосылки для его сокращения.

«Снижение доли теневого сектора позволит стабилизировать бюджетные поступления, равномерно распределять доходы, стать важным фактором улучшения инвестиционного климата и экономической динамики в целом. В условиях усиления глобальных рисков опора на внутриэкономические двигатели роста становится все важнее для стран ЕАБР. Преобразования для повышения экономического роста оптимальнее реализовывать в условиях относительно благоприятной внешнеторговой конъюнктуры», — отметил главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик.