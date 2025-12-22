Мирлан Рахманов: Уровень теневой экономики в Кыргызстане снижен до 20 процентов

Усиление налоговых процедур и цифровизация способствовали снижению теневой экономики и обеспечили перевыполнение плана налоговых поступлений. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой службы Мирлан Рахманов в интервью программе «Ала-Тоо LIVE», посвященном подведению итогов года.

«Первым направлением мы несколько раз вносили новые поправки в Налоговый кодекс именно по улучшению администрирования налогового законодательства. В частности, были пересмотрены подходы к применению электронных товарно-транспортных накладных (ЭТТН). Система ЭТТН была сохранена только по трем видам деятельности — розничной реализации табачной продукции, алкогольной продукции и горюче-смазочных материалов», — отметил Мирлан Рахманов.

Кроме того, для субъектов малого и среднего бизнеса была расширена и усовершенствована патентная система налогообложения. Предпринимателям предоставлено право выбора наиболее удобного налогового режима, что значительно облегчило ведение деятельности на рынках, мини-рынках и в малых торговых точках.

Также в начале года в Центральном аппарате ГНС была создана аналитическая группа, занимающаяся выявлением крупных схем уклонения от налогообложения. Совместная работа с правоохранительными органами позволила усилить борьбу с теневой экономикой и коррупционными проявлениями.

«По оценкам международных наблюдателей, в 2020–2021 годах уровень теневой экономики в Кыргызстане достигал порядка 40 процентов. На сегодня данный показатель снижен до 20 процентов. Таким образом, за последние 3–4 года удалось сократить объем теневой экономики в два раза, выведя значительную часть бизнеса в легальное поле», — добавил Мирлан Рахманов.