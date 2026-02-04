КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций

Темпы прироста прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кыргызстан из стран Евразийского региона почти втрое выше, чем в среднем по региону. Об этом сообщил Евразийский банк развития.

Отмечается, что Кыргызстан демонстрирует опережающие темпы привлечения ПИИ из стран Евразийского региона, в который включены члены СНГ, Грузия, Монголия и Украина.

За последние полтора года прирост накопленных инвестиций из этих стран в Кыргызстан составил 21 процент, тогда как в среднем по Евразийскому региону — 6,2 процента, отмечается в докладе ЕАБР.

В абсолютном выражении объем ПИИ достиг $2,4 миллиарда. Основной вклад в прирост обеспечили Россия ($300 миллионов) и Узбекистан ($120 миллионов).

Отраслевыми драйверами роста стали электроэнергетика (+$210 миллионов) и обрабатывающая промышленность (+$95 миллионов).

Все инвестиционные проекты, начатые в 2024–2025 годах, относятся к greenfield. Крупнейшие из них — строительство солнечной электростанции и горно-оздоровительного комплекса в Иссык-Кульской области.

Привлекательность экономики Кыргызстана для инвесторов из стран Евразийского региона устойчиво растет. При этом инвестиционная модель постепенно смещается к созданию новых производств и проектам в сфере ВИЭ, говорится в сообщении.