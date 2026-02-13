10:57
Внутрирегиональные инвестиции в Центральной Азии выросли в четыре раза — ЕАБР

Внутрирегиональные инвестиции в Центральной Азии выросли в четыре раза за последние пять лет. Об этом говорится в докладе Евразийского банка развития.

Уточняется, что взаимные накопленные инвестиции между странами региона стремительно растут. Только в 2024-2025 годах их прирост составил около $400 миллионов (+42 процента) и достиг $1,3 миллиарда. По сравнению с 2020-м объем взаимных прямых иностранных инвестиций увеличился почти в четыре раза, формируя устойчивые инвестиционные связи внутри.

Казахстан — главный инвестор региона. На него приходится 72 процента ($930 миллионов) всех исходящих инвестиций. Общее количество проектов — 21.

Узбекистан формирует 28 процентов ($370 миллионов) исходящих вложений, увеличив портфель более чем в четыре раза.

Основные получатели инвестиций — Узбекистан ($680 миллионов) и Кыргызстан ($450 миллионов). Это в целом 87 процентов всего притока прямых иностранных инвестиций из других государств Центральной Азии.

Аналитики также отмечают, что произошел отраслевой сдвиг в привлеченных накопленных инвестициях:

  • строительство: рост доли с 2 до 34 процентов (+$430 миллионов) за счет активности казахстанских девелоперов в РУз;
  • обрабатывающая промышленность: сохраняет значимость как стратегическое направление с долей на уровне 25 процентов, рост инвестиций — на $250 миллионов;
  • финансовый сектор: снижение доли с 50 до 20 процентов на фоне сделок по продаже банковских активов и более умеренной инвестиционной динамики.

Рост внутрирегиональных инвестиций обеспечили якорные проекты, включая строительство жилых комплексов в Ташкенте с участием казахстанских предприятий, инвестиции РК в «Оптима Банк» в КР, а также узбекистанские вложения в строительство завода по выпуску бытовой техники в Карагандинской области Казахстана.
