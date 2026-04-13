Экономика

Цифровую академию для Центрально-Азиатского региона запустил ЕАБР

Цифровую академию для Центрально-Азиатского региона запустил Евразийский банк развития. Это бесплатная платформа, содержащая 326 проектов и экспертиз.

Цель — превратить уникальный опыт в практические инструменты для госслужащих, бизнеса и финансовых институтов. Лучшие международные практики многосторонних банков развития стали доступны для всех.

Академия также представит онлайн-курсы, из них два уже сертификационные — «Партнерство для развития: как извлечь наибольшую пользу из сотрудничества с многосторонними банками развития» и «Центральная Азия: зеленые финансы в действии».

Запланированы очные семинары, воркшопы, кейс-сессии по проектному финансированию и региональному сотрудничеству.

«Мы рассматриваем Цифровую академию ЕАБР как драйвер объединения региона на основе знаний. Благодаря цифровым технологиям и различным форматам обучения экспертиза банка становится доступной всем странам-участницам», — сказал глава правления ЕАБР Николай Подгузов.
